Την αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, την Πέμπτη (30/7), ανακοίνωσε ο Αλέσιο Λίσι.

Οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν με 3-2 εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι και έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για την πρόκριση, την οποία θα επιδιώξουν να σφραγίσουν με νέα νίκη και καλή εμφάνιση μπροστά στους οπαδούς τους.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς ολοκληρώθηκε με την προπόνηση της Τετάρτης (29/7) και μετά το τέλος της ο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή.

Σε αυτή βρίσκονται οι Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Λύρατζης, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.

Εκτός έμειναν οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ που συνέχισαν πρόγραμμα θεραπείας, όπως και ο Σόλα Σορετίρε που έκανε μέρος της προπόνησης.