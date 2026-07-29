Η Μαρί Σαντάλ περιγράφει τις προσωπικές της σκέψεις από την επίσκεψή της στη Ρουάντα, όπου βρέθηκε μαζί με τον γιο της Κωνσταντίνο για τις ανάγκες του προγράμματος υποτροφιών DAFI της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η ίδια εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η ιδιότητά της ως μητέρα επηρέασε την οπτική της κατά τις συναντήσεις της με τις νεαρές φοιτήτριες και τις οικογένειές τους.

Η εμπειρία στη Ρουάντα και η παρουσία του γιου της

Αναφερόμενη στα προσωπικά της βιώματα και την οικογένειά της, η ίδια σημειώνει σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο @mother.ly:

«Έχω πέντε παιδιά. Τα έχω κρατήσει στην αγκαλιά μου όταν φοβούνταν από εφιάλτες, έχω χαρεί με τις πιο μικρές τους νίκες και έχω αγωνιάσει για το μέλλον τους με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο που μόνο οι μητέρες γνωρίζουν. Είναι εκείνο το σιωπηλό υπόβαθρο αγάπης και ανησυχίας που δεν φεύγει ποτέ εντελώς. Αυτό ακριβώς το συναίσθημα ήταν που με συγκλόνισε στη Ρουάντα».

Συνεχίζοντας την αφήγησή της για τον σκοπό της παρουσίας της εκεί, αναφέρει:

«Βρέθηκα εκεί για να συναντήσω πρόσφυγες φοιτήτριες που στηρίζονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), μέσω του προγράμματος υποτροφιών DAFI, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε πρόσφυγες φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, όταν διαφορετικά δεν θα είχαν καμία ευκαιρία να φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο.

Αυτές οι εξαιρετικές νεαρές γυναίκες διεκδικούν ένα πτυχίο κόντρα σε δυσκολίες που οι περισσότεροι από εμάς δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουμε και ίσως δυσκολευόμαστε ακόμη και να φανταστούμε. Ως ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής Γυναικών της USA for UNHCR, βρέθηκα εκεί για να ακούσω, να μάθω, να γνωρίσω τις ιστορίες τους και να τους υπενθυμίσω ότι ο κόσμος δεν τις έχει ξεχάσει».

Σχετικά με τη συνοδεία του γιου της και την αλληλεπίδραση με τις τοπικές μητέρες, υπογραμμίζει:

«Πήρα μαζί μου και τον γιο μου, τον Κωνσταντίνο, για να κάνει το ίδιο. Καθισμένη μαζί με αυτές τις μητέρες και τις κόρες τους, αναγνώριζα συνεχώς κάτι που γνώριζα βαθιά μέσα μου. Την περηφάνια. Την αγωνία. Τον τρόπο με τον οποίο το βλέμμα μιας μητέρας ακολουθεί το παιδί της μέσα σε έναν χώρο. Ήθελα ο Κωνσταντίνος να δει πως η αγάπη ανάμεσα σε μια μητέρα και το παιδί της είναι ένα από τα ελάχιστα πράγματα στον κόσμο που παραμένουν ίδια, ανεξάρτητα από σύνορα και αποστάσεις».

Παράλληλα, περιγράφει τις αυθόρμητες αντιδράσεις της κατά τη διάρκεια των συναντήσεων:

«Για μένα, αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο όταν βλέπω μητέρες με τα μωρά τους. Πάντα υπάρχει μια μητέρα που κρατά ένα παιδί στην αγκαλιά της και εγώ βρίσκω τον εαυτό μου να πηγαίνει κοντά της. Στην αρχή δεν είχα καν καταλάβει ότι το κάνω, μέχρι που άρχισαν να μου το επισημαίνουν οι άνθρωποι που ταξίδευαν μαζί μου».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, αναφέρει:

«Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο. Η μητρότητα αλλάζει κάτι μέσα σου για πάντα. Από τη στιγμή που έχεις κρατήσει το δικό σου παιδί στην αγκαλιά σου και έχεις νιώσει βαθιά τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνη για μια άλλη ανθρώπινη ζωή, δεν μπορείς πλέον να μην το αναγνωρίζεις στους άλλους. Το βλέπεις αμέσως. Τον τρόπο που μια μητέρα προσαρμόζει το κράτημά της.

Τον τρόπο που παρατηρεί τον χώρο γύρω της. Τον τρόπο που φέρνει το παιδί της λίγο πιο κοντά όταν πλησιάζει ένας άγνωστος και, όταν καταλάβει πως είσαι ασφαλής, χαλαρώνει λίγο και σου επιτρέπει να πλησιάσεις. Αυτές είναι οι στιγμές που μου θυμίζουν πόσα πολλά έχουμε τελικά κοινά μεταξύ μας».

Κεντρική φωτογραφία: Courtesy of UNHCR/Didier Karinganire