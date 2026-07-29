Η Άαρχους κατάφερε να αποκλείσει στη διαδικασία των πέναλτι τη Λεχ Πόζναν και έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς ενόψει της κλήρωσης των play off του Champions League την ερχόμενη Δευτέρα (3/8).

Οι Δανοί είχαν ηττηθεί με 1-4 στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, κατάφεραν όμως να επικρατήσουν με το ίδιο σκορ στη ρεβάνς της Πολωνίας και να πάρουν την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.

Έτσι, με τον αποκλεισμό της Λεχ Πόζναν η ΑΕΚ μπήκε στους ισχυρούς ενόψει της κλήρωσης των play off που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (3/8).

Αυτό σημαίνει πως οι πιθανοί αντίπαλοί της στους αγώνες που θα γίνουν στις 18/19-25/26 Αυγούστου και θα κρίνουν την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης είναι οι εξής…

ΛΑΣΚ

Βίκινγκ

Τσέλιε ή Αραράτ

Καϊράτ Αλμάτι ή Λέφσκι Σόφιας

Άαρχους ή Σαμπάχ