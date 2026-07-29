Νέα ερωτήματα για την πορεία της σχέσης του Νίνο και της Ζόζεφιν προκαλεί η τελευταία τους κίνηση στα social media, καθώς οι δύο δημοφιλείς τραγουδιστές φαίνεται πως σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram.

Η αλλαγή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές τους, καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά την επανασύνδεσή τους και τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Τι κάνεις;».

Το νέο unfollow στο Instagram

Συγκεκριμένα, η Ζόζεφιν δεν ακολουθεί πλέον τον Νίνο, ενώ ο τραγουδιστής εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να μην ακολουθεί κανέναν λογαριασμό στην πλατφόρμα. Παρά το νέο unfollow, στους λογαριασμούς και των δύο εξακολουθούν να υπάρχουν κοινές φωτογραφίες, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς κανείς από τους δύο δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια δημόσια δήλωση ή εξήγηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στα social media, καθώς και στο παρελθόν είχαν κάνει unfollow ο ένας στον άλλον, χωρίς αυτό να σημάνει οριστικά το τέλος της σχέσης τους.

Η επανασύνδεση και το κοινό τους τραγούδι

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του ντουέτου «Τι κάνεις;», το οποίο αποτέλεσε την πρώτη τους μουσική συνεργασία μετά την επανασύνδεσή τους. Τον περασμένο Μάρτιο, η Ζόζεφιν είχε επιβεβαιώσει δημόσια ότι έδωσαν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, αποκαλύπτοντας πως η ίδια έκανε το πρώτο βήμα για την επαναπροσέγγιση.

«Έκανα εγώ την προσπάθεια. Είπα συγγνώμη, έφταιγα και δέχτηκα το λάθος μου. Όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και μια ειλικρινής κουβέντα, ο άλλος δεν μπορεί να μη σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει τον Νίνο ως «τον άντρα της ζωής μου», λέγοντας πως δεν δίσταζε να του το εκφράζει.

Οι φήμες για γάμο και η διάψευση

Λίγους μήνες αργότερα, η τραγουδίστρια είχε κληθεί να σχολιάσει τη δήλωσή της ότι «με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε», ξεκαθαρίζοντας πως επρόκειτο για χιούμορ. «Δεν ισχύει ότι έχουμε παντρευτεί. Το είπα για πλάκα. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου και δεν έχουμε συζητήσει κάτι τέτοιο. Ζούμε την κάθε μας μέρα και είμαστε πολύ καλά μαζί», είχε αναφέρει στις αρχές Ιουλίου.

Προς το παρόν, ούτε ο Νίνο ούτε η Ζόζεφιν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για το νέο unfollow στο Instagram, με τους διαδικτυακούς τους φίλους να αναμένουν αν πρόκειται απλώς για μια ακόμη κίνηση στα social media ή για ένδειξη νέας κρίσης στη σχέση τους.