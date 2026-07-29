Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στην Πάρο, καθώς οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συλλήψεις προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση. Η πυρκαγιά, αν και βρίσκεται σε ύφεση, εξακολουθεί να παρουσιάζει διάσπαρτες ενεργές εστίες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για την Καθαριότητα, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου.

Οι ενέργειες των Αρχών εντάσσονται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους ερευνητές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και αν προκύπτουν τυχόν ευθύνες από πράξεις ή παραλείψεις.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εκδοθεί επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Ελληνική Αστυνομία, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές ούτε οι κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες.

Στο μεταξύ, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην Πάρο, παραμένοντας σε αυξημένη ετοιμότητα. Παρότι η εικόνα του μετώπου είναι αισθητά βελτιωμένη, οι διάσπαρτες εστίες που εξακολουθούν να καίνε διατηρούν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.