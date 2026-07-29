Ο Γιώργος Χρανιώτης τοποθετήθηκε για τη σχέση του με το θείο, τις θρησκείες και τη μακροχρόνια εμπειρία του από την ψυχοθεραπεία, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν πιστεύει στον Θεό, η τοποθέτησή του διαμορφώνεται ως εξής:

«Και πιστεύω και προσεύχομαι. Αλλά στο δικό μου σύμπαν ο Θεός δεν έχει να κάνει με θρησκείες. Τις προάλλες, μια Κυριακή, πήγα στην εκκλησία για να παρακολουθήσω τη θεία λειτουργεία. Ήταν πολύ ωραία. Έχω πάει δυο φορές στο Άγιο Όρος. Αλλά με την ίδια ευκολία μπορώ να μπω και σε έναν βουδιστικό ή ινδουιστικό ναό και να προσευχηθώ».

Συνεχίζοντας την ανάλυση της προσωπικής του θεώρησης, ο ίδιος σημειώνει σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!:

«Ο ρόλος των θρησκειών είναι να σε βοηθούν να έρθεις πιο κοντά με τον Θεό, όχι να φανατίζεσαι. Δεν αναφέρομαι στο Κοράνι γιατί φυσικά δεν θα ασπαστώ τις ιδέες του. Αλλά ούτε θα ταυτιστώ με τις χριστιανικές δέκα εντολές. Προτιμώ να φτιάξω τον προσωπικό μου κώδικα ηθικής».

Η ψυχοθεραπεία ως προπόνηση ψυχής

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαδρομή του με τη διαδικασία της ψυχολογικής υποστήριξης.

Απαντώντας στο αν έχει ζητήσει τη βοήθεια ειδικού, ανέφερε:

«Πήγαινα για πολλά χρόνια αλλά σταμάτησα. Βασικά, είναι σαν μια σχέση με διαλείμματα. Μάλιστα, πήγα χωρίς συγκεκριμένη αφορμή. Αισθάνθηκα ότι η ψυχοθεραπεία είναι προπόνηση της ψυχής».

Κλείνοντας την αναφορά του στο συγκεκριμένο θέμα, παρομοίασε τη διαδικασία με την σωματική άσκηση: «Όπως πηγαίνω στο γυμναστήριο. Απλώς, με τη γυμναστική τα αποτελέσματα είναι πιο ορατά».