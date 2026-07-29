Ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και ακόμα πέντε δημόσια πρόσωπα βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να καταβάλουν οικονομική αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων λιρών στην ιδιοκτήτρια των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday, μετά την απώλεια της δικαστικής διαμάχης στις αρχές Ιουλίου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, έπειτα από ακροαματική διαδικασία δύο μηνών, αποφάνθηκε ότι οι προσφεύγοντες δεν απέδειξαν τους ισχυρισμούς τους περί υποκλοπής μηνυμάτων και παρακολούθησης τηλεφωνικών συνομιλιών από δημοσιογράφους για την παραγωγή περίπου πενήντα δημοσιευμάτων την περίοδο 1993-2018.

Η νομική μάχη πέρασε στο στάδιο του καταλογισμού των δικαστικών εξόδων, με την εκδότρια εταιρεία Associated Newspapers Limited (ANL) να δηλώνει δαπάνες ύψους 34,5 εκατομμυρίων λιρών κατά τη τετραετή διάρκεια της υπόθεσης. Η εταιρεία διεκδικεί την κάλυψη μεγάλου μέρους της δαπάνης αυτής, αιτούμενη αρχική καταβολή 9,9 εκατομμυρίων λιρών εντός δύο εβδομάδων.

Οι ισχυρισμοί των νομικών και το ύψος της αποζημίωσης

Ο νομικός εκπρόσωπος της ANL σημείωσε ότι η διαφορά δεν ήταν «συνηθισμένη» καθώς οι ενάγοντες επιτέθηκαν «κατά μέτωπο», ενώ συμπλήρωσε πως ο «χείμαρρος της δημοσιότητας» έβλαψε τη φήμη των δημοσιογράφων της, υποστηρίζοντας ότι η άλλη πλευρά διατύπωνε «εξαιρετικά ευρείες» κατηγορίες με σκοπό την προσέλκυση επιπλέον προσώπων.

Σύμφωνα με τη γραπτή τοποθέτηση του δικηγόρου των εναγόντων, Νίκολας Μπέικον, ο πρίγκιπας Χάρι, η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ και ο σύζυγος του Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνις, διέθεταν ασφαλιστική κάλυψη μέχρι του ποσού των 16,2 εκατομμυρίων λιρών.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο κάνει δεκτές τις αξιώσεις της ANL, το επιπλέον ποσό που θα κληθούν να καλύψουν οι ίδιοι ενδέχεται να φτάσει τα 18,2 εκατομμύρια λίρες.

Από την πλευρά του, ο Νίκολας Μπέικον χαρακτήρισε «ιλιγγιώδη» τα έξοδα της ANL, τονίζοντας ότι ξεπέρασαν τον εγκεκριμένο από τις αρχές προϋπολογισμό, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνέπειες θα ήταν «πολύ βαριές» για τους πελάτες του σε περίπτωση που καλούνταν να καταβάλουν αποζημίωση «εκατομμυρίων λιρών».

Παράλληλα, ο ίδιος σημείωσε ότι οι προσφεύγοντες ενήργησαν «με εντιμότητα και καλόπιστα», αιτούμενος τον περιορισμό της προκαταβολής στα 8 εκατομμύρια λίρες. Η διαδικασία συνεχίζεται, με την οριστική απόφαση να αναμένεται να εκδοθεί γραπτώς το επόμενο διάστημα.