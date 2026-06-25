Μεταγραφικό στόχο της Βενέτσια, όπως αναφέρουν στην Ιταλία, αποτελεί ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2027.

Ο 34χρονος Ιταλός τερματοφύλακας έκανε μόλις επτά συμμετοχές τη φετινή σεζόν καθώς η βασική επιλογή ήταν ο Θωμάς Στρακόσα και δεν προβλέπεται να αλλάξει κάτι τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Μπρινιόλι ξέρει ότι δεν θα έχει θέση βασικού στους «κιτρινόμαυρους» και με το συμβόλαιό του να λήγει σε ένα χρόνο καλοβλέπει την προοπτική της Βενέτσια, όπως αναφέρουν οι συμπατριώτες του.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντουλά κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Βενέτσια που θα αγωνίζεται στη Serie A τη νέα σεζόν, με τον 34χρονο τερματοφύλακα να είναι θετικός στο ενδεχόμενο επαναπατρισμού.

Για να γίνει, πάντως, αυτό θα πρέπει να πει το «ναι» και η ΑΕΚ, η οποία προς το παρόν δεν έχει δεχθεί κάποια κρούση από την ιταλική ομάδα.