Για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να σταματήσει από την Εθνική Ελλάδας μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτσης πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Η απόφαση του 23χρονου παίκτη του ΠΑΟΚ να θέσει εαυτόν εκτός Εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της, έπεσε σαν βόμβα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας να του στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης με όσα είπε πριν τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο Γκαγκάτσης έκανε λόγο για «στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών», τόνισε πως οι πόρτες της Εθνικής ομάδας θα είναι πάντα ανοιχτές και γι’ αυτόν και δήλωσε βέβαιος πως σύντομα θα επιστρέψει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκαγκάτσης

«Τις τελευταίες ώρες διάβασα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών.

Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην Εθνική Ομάδα, που δεν γνωρίζουν τον Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα.

Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης. Ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις.

Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά, εκτός από ξένους διαιτητές, χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, στοχοποίησαν τον Γιάννη.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, οι Τεχνικοί Διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στον Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οι πόρτες της Εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές γι’ αυτόν.

Ο Γιάννης ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μας. Μέχρι τότε, το λιγότερο που οφείλουμε όλοι να κάνουμε είναι να σεβαστούμε την επιλογή του».