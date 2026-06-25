Ο Μουστάφα Φαλ αποτελεί την πρώτη προσθήκη του Παναθηναϊκού στη νέα εποχή με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, με τον έμπειρο Γάλλο σέντερ να έρχεται για να προσφέρει διαφορετικά στοιχεία στη γραμμή των ψηλών των «πρασίνων».

Η μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό προκάλεσε αίσθηση, καθώς ο 34χρονος σέντερ αφήνει πίσω του μία πενταετία στους «ερυθρόλευκους» για να φορέσει τα πράσινα. Η απόκτησή του δεν ήταν τυχαία, καθώς αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος θεωρεί πως τα χαρακτηριστικά του μπορούν να συμπληρώσουν ιδανικά εκείνα του Ματίας Λεσόρ.

Ο Σέρβος τεχνικός εκτιμά ότι ο Φαλ μπορεί να προσφέρει λύσεις διαφορετικού τύπου στη ρακέτα, δίνοντας βάθος και εναλλακτικές επιλογές στο rotation. Μάλιστα, φέρεται να υπήρξε απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Ομπράντοβιτς να εξηγεί αναλυτικά τον ρόλο που προορίζει για τον Γάλλο άσο στο νέο αγωνιστικό πλάνο.

Στην πράξη, ο Φαλ αναμένεται να αποτελέσει μία πολύτιμη επιλογή στη θέση του σέντερ, ενώ παράλληλα η επικείμενη απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον σχεδιασμό στο πρωτάθλημα. Εφόσον ολοκληρωθούν και οι τελευταίες διαδικασίες, θα μπορεί να λογίζεται ως Έλληνας παίκτης στις εγχώριες διοργανώσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ευχέρεια στις επιλογές του τεχνικού επιτελείου.

Η μεταγραφή του, πάντως, δεν κλείνει τον κύκλο των κινήσεων στους ψηλούς. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να αναζητά έναν ακόμη σέντερ με διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ, δίνοντας προτεραιότητα σε παίκτη που να διαθέτει αξιόπιστο μακρινό σουτ και τη δυνατότητα να ανοίγει το γήπεδο. Επιπλέον, εξετάζονται περιπτώσεις αθλητών που μπορούν να προσφέρουν λύσεις και στη θέση «4», προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στο ρόστερ.

Η συμφωνία με τον Φαλ, πάντως, θεωρείται κομβική για τη συνέχεια του μεταγραφικού σχεδιασμού, καθώς επιτρέπει στους «πράσινους» να προχωρήσουν με μεγαλύτερη άνεση στις επόμενες κινήσεις τους, διαμορφώνοντας το παζλ της νέας σεζόν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ομπράντοβιτς.