Ο Ματίας Γένσεν παραμένει ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή και αυτός είναι ο λόγος που του έγινε νέα πρόταση, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να τον πιέζει για να πει το «ναι».

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά σε ό,τι αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις τους και θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, με τον νέο προπονητή να πιέζει για την απόκτηση του Γένσεν, τον οποίο θεωρεί κατάλληλο για τη μεσαία γραμμή.

Ο 30χρονος Δανός χαφ έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τη Μπρέντφορντ και αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μιλήσει και μαζί της, πρώτα όμως θέλει να εξασφαλίσει το «ναι» του παίκτη και για να γίνει αυτό προχώρησε σε νέα πρόταση.

Το «τριφύλλι» προσφέρει πλέον 2,6 εκατ. ευρώ ετησίως στον Γένσεν για συμβόλαιο τριών χρόνων και θα επιμείνουν για την απόκτησή του, με τον Νίστρουπ να είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον παίκτη και να προσπαθεί να τον πείσει πως το καλύτερο για τον ίδιο θα είναι να πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.