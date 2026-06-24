Μέσω μιας νέας διαδικασίας θα επιλέξει η ΔΟΕ την πόλη που θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036, όπως έκανε γνωστό η πρόεδρος της επιτροπής μελλοντικής διοργανώτριας, Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς.

Η ΔΟΕ επαναφέρει ένα χρονοδιάγραμμα τριών σταδίων, που κυμαίνεται από τον εμπιστευτικό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα κράτη έως τις τελικές προσαρμογές με έναν ή περισσότερους «προτιμώμενους οικοδεσπότες», αναμορφώνοντας έτσι τη διαδικασία επιλογής που χρησιμοποιήθηκε για τους Αγώνες του 2030, του 2032 και του 2034, εξήγησε η πρώην αρχηγός κράτους της Κροατίας στα περίπου 100 μέλη της ΔΟΕ που συγκεντρώθηκαν στη Λωζάνη για την 146η σύνοδό τους.

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 που θα γίνουν στο Λος Άντζελες, ακολουθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2030 στις Γαλλικές Άλπεις (1-17/2), οι Θερινοί Ολυμπιακοί 2032 στο Μπρίσμπειν ( 2/7- 8/8) και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2034 στο Σολτ Λέικ (10-26/2).