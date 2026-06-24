Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάστηκε την Δευτέρα με κάθε επισημότητα, η δουλειά, όμως, για το χτίσιμο του ρόστερ έχει αρχίσει για τα καλά. Ο πρώτος στόχος είναι ο Αϊζαακ Μπόνγκα και ο Παναθηναϊκός δίνει μάχη για να τον κάνει δικό του. Ο Ομπράντοβιτς έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Γερμανό, που είχε στην Παρτίζαν, όμως η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι!

Οι εισηγήσεις του Σέρβου προπονητή για τον νέο Παναθηναϊκό, η οικονομική υπέρβαση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η μεταγραφή που ανακοινώνεται εντός εβδομάδας και η αποχώρηση που θα προκαλέσει κρότο. Διαβάστε στο sportdog.gr