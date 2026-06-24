Ο Σοφιάν Άμραμπατ επανέρχεται δυναμικά στο μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως ο έμπειρος μέσος αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τις βασικές επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 29χρονος διεθνής με το Μαρόκο, που την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε ως δανεικός τη φανέλα της Μπέτις, φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Βάσκου τεχνικού για τη θέση του κεντρικού χαφ. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το όνομά του συνδέεται με τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο αυτή τη φορά η περίπτωσή του δείχνει να απασχολεί πιο έντονα τους Πειραιώτες.

Με ύψος 1,85 μ. και σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα, ο Ολλανδομαροκινός άσος έχει κατακτήσει τίτλους σε Ολλανδία, Βέλγιο και Αγγλία, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2025 με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Την περσινή σεζόν, με τη φανέλα της Μπέτις, μέτρησε δύο γκολ σε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Άμραμπατ αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός ή κεντρικός μέσος, έχοντας την ευχέρεια να καλύψει και τη θέση του στόπερ όταν χρειαστεί. Στην πλούσια καριέρα του έχει περάσει από σημαντικούς συλλόγους της Ευρώπης, όπως η Φιορεντίνα, με την οποία κατέγραψε 111 συμμετοχές, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια, η Φενέρμπαχτσε με 45 εμφανίσεις, τρία γκολ και τέσσερις ασίστ, αλλά και η Κλαμπ Μπριζ, με την οποία μέτρησε 30 συμμετοχές.