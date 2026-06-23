Ο Αλέσιο Λίσι είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ και στις πρώτες του δηλώσεις αναφέρθηκε σε όσα θέλει να δει στο γήπεδο από την ομάδα του, στέλνοντάς παράλληλα και το μήνυμά του στους οπαδούς.

Ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός είναι αυτός που επέλεξε η διοίκηση για να αντικαταστήσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου και σε δηλώσεις του στο PAOK TV είπε τα εξής…

Για το τι γνώριζε για τον ΠΑΟΚ όταν έμαθε για το ενδιαφέρον: «Γνωρίζω φυσικά την ομάδα, καθώς είναι μία ευρωπαϊκή ομάδα και στην Ιταλία ξέρουμε καλά τον ΠΑΟΚ. Ήταν μία καλή επιλογή για μένα και χάρηκα πολύ όταν μου μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον να αναλάβω την ομάδα».

Γιατί αποφάσισε να έρθει στον ΠΑΟΚ: «Αποφάσισα να έρθω εδώ γιατί ένιωσα ότι όλο το κλαμπ με ήθελε να είμαι εδώ και έδειχναν σίγουροι για μένα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα όταν πρέπει να επιλέξω».

Για το πώς πήγαν οι συζητήσεις με Μάτος και Βιεϊρίνια: «Πολύ καλά! Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, από την πρώτη στιγμή και το πρώτο meeting, όλα πήγαν καλά και κατέληξαν καλά».

Για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει η ομάδα του: «Θέλω μία ομάδα που να μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα και σίγουρα θέλω μία πραγματικά επιθετική ομάδα, μία πιεστική ομάδα».

Για τα πρώτα πράγματα που ζητάει από τους παίκτες: «Οι παίκτες μου πρέπει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για τη φανέλα, για τον σύλλογο και τους οπαδούς, διότι ξέρουν ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα».

Για το μήνυμα ή την υπόσχεση που θέλει να δώσει στους οπαδούς: «Από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Θα παλέψουμε γι αυτούς και θα δώσουμε για το κλαμπ όλα όσα έχουμε».