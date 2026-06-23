Θέλουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Οι ομάδες αλλάζουν τα ρόστερ τους ενόψει του νέου πρωταθλήματος και η ΕΠΟ θέλει να αλλάξει τους διαιτητές στα ντέρμπι. Επιθυμία της ομοσπονδίας είναι να ορίζονται Έλληνες και στα ντέρμπι από τη νέα σεζόν, με τους ξένους να περιορίζονται στην αίθουσα VAR. Προκαλεί εντύπωση η πεποίθηση της ΕΠΟ και της ΚΕΔ ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι έτοιμοι όταν δεν υπάρχει κανείς τους στο Μουντιάλ, αλλά όπως και να έχει για να υπάρξει τέτοια αλλαγή θα πρέπει να πάρουν θέση και οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Θα είναι υπέρ όλοι;

Μέχρι πέντε μεταγραφές

Ο χορός ονομάτων έχει αρχίσει για τον Παναθηναϊκό μετά την ανακοίνωση για τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει ξεκάθαρο μεταγραφικό πλάνο στο μυαλό του. Οι πράσινοι θα κάνουν το πολύ πέντε μεταγραφές και από τη δική τους πλευρά δεν διαρρέει κανένα όνομα πιθανού στόχου. Οι φήμες έχουν πάρει φωτιά όμως τις τελευταίες μέρες και σαν στόχοι παρουσιάζονται οι Μπογκντάνοβιτς, Βαλαντσιούνας, Μπόνγκα, Λάιλς και σίγουρα θα προστεθούν κι άλλα ονόματα τις επόμενες μέρες. Το σίγουρο είναι ένα: Όποιον ζητήσει ο Ομπράντοβιτς θα τον έχει, αφού αποφασίστηκε αύξηση του μπάτζετ.

Η Σέλτικ για στόχο του Ολυμπιακού

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, ο 23χρονος στόπερ της Σάντεφιορντ, είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, η περίπτωσή του όμως δεν είναι εύκολη. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η Σέλτικ έκανε δυνατή πρόταση για την απόκτησή του, προσφέροντας 4,5 εκατ. ευρώ και άλλα δύο ως μπόνους. Οι Νορβηγοί πάντως παίρνουν τον χρόνο τους καθώς ξέρουν ότι υπάρχουν κι άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται και αυτό σημαίνει πως οι προσφορές μπορεί να ανέβουν. Σε ό,τι αφορά τους ερυθρόλευκους, είναι αμφίβολο αν έχουν διάθεση να μπουν σε διαδικασία πλειστηριασμού.

Τρεις ομάδες για Λαρεντζάκη

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποχώρηση του Φαλ και είναι πιθανό το προσεχές διάστημα να υπάρξει ανακοίνωση και για τον Λαρεντζάκη. Ο Έλληνας γκαρντ είχε πολύ μειωμένο χρόνο συμμετοχής φέτος, ξέρει πως τα πράγματα δεν θα βελτιωθούν τη νέα σεζόν, οπότε καλοβλέπει το ενδιαφέρον που υπάρχει από την ΑΕΚ, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Τρεις ομάδες στις οποίες θα έχει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, θα είναι πιο κεντρική παρουσία, όχι απλά παίκτης του rotation. Αν το πάρει απόφαση, οι ερυθρόλευκοι δεν θα σταθούν εμπόδιο.

Μόνο Μπαρίνοφ

Διαψεύδουν από την ΑΕΚ τα όσα κυκλοφόρησαν για Τσερνίκοφ και Εντσάμ, δεν είναι στόχοι οι συγκεκριμένοι παίκτες. Για τον Μπαρίνοφ όμως δεν υπάρχει κάποια διάψευση γιατί είναι παίκτης που αρέσει πολύ και θα γίνει προσπάθεια για την απόκτησή του. Το θέμα είναι να βρεθεί τρόπος ώστε να πληρώσει η Ένωση την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Όπως και να έχει, οι κιτρινόμαυροι θα ασχοληθούν σοβαρά με τον Μπαρίνοφ και θα ψάξουν να βρουν τη λύση.