Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας προσθήκης, με τον Γιοέλ Ρόκα της Τζιρόνα να αποτελεί τον επόμενο στόχο που οδεύει προς το λιμάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία αναμένεται να κλείσει σε ένα ποσό κοντά στα 4 εκατ. ευρώ.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει ισπανική υπηκοότητα, αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης, αλλά μπορεί να προσφέρει λύσεις και στη δεξιά πτέρυγα, καθώς και πίσω από τον επιθετικό. Ανήκει στην Τζιρόνα, με την οποία έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Παράλληλα, οι «Eρυθρόλευκοι» συνεχίζουν να δουλεύουν και σε άλλα ανοιχτά μεταγραφικά ζητήματα, έχοντας ουσιαστικά δρομολογήσει και την απόκτηση του Ντουάρτε, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία προσθήκη στο ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Την ίδια ώρα, κινητικότητα υπάρχει και στο μέτωπο των παικτών που επέστρεψαν από δανεισμό. Ο Στρέφετσα, ο οποίος δεν έχει προχωρήσει σε συμφωνία με άλλη ομάδα, ενημέρωσε τη διοίκηση του Ολυμπιακού ότι το Σάββατο θα βρίσκεται στην Ελλάδα, προκειμένου να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας.