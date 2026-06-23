Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει κινηθεί για την περίπτωση του Νέλσον Ντεόσα της Μπέτις, προσθέτοντας το όνομά του στη λίστα των συλλόγων που παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης του Κολομβιανού μέσου. Ο 26χρονος χαφ, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Μοντερέι έναντι 11,7 εκατ. ευρώ, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να καθιερωθεί πλήρως στην ενδεκάδα των Ανδαλουσιάνων, γεγονός που έχει ανοίξει τη συζήτηση για πιθανή αποχώρησή του.

Τη φετινή σεζόν ο Ντεόσα κατέγραψε 33 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπέτις, έχοντας περιορισμένο χρόνο συμμετοχής (λίγο πάνω από 1.500 λεπτά) και μία ασίστ, χωρίς να φτάσει στο επίπεδο απόδοσης που ανέμενε το ισπανικό κλαμπ όταν επένδυσε πάνω του ένα σημαντικό ποσό. Η εικόνα του έχει οδηγήσει τη διοίκηση να εξετάζει σοβαρά προτάσεις που ήδη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, η Βάσκο Ντα Γκάμα βρίσκεται ένα βήμα πριν από συμφωνία, έχοντας προχωρήσει τις επαφές τόσο με την ομάδα όσο και με την πλευρά του παίκτη. Παράλληλα, στο «κάδρο» έχουν μπει πλέον και άλλοι μνηστήρες, ανάμεσά τους ο Παναθηναϊκός αλλά και η Χαλ, οι οποίοι φέρονται να έχουν δείξει ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, η υπόθεση μοιάζει να έχει ήδη πάρει συγκεκριμένη κατεύθυνση, καθώς η βραζιλιάνικη ομάδα αναμένεται να καταθέσει άμεσα γραπτή πρόταση, με στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Το deal, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 13 εκατ. ευρώ, με την πληρωμή να γίνεται σε δόσεις, καλύπτοντας και τις απαιτήσεις της Μπέτις.