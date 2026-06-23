Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία πριν την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας, καθώς σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι προπονήσεις και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο.

Στόχος της τεχνικής ηγεσίας είναι μέχρι τότε να έχει προχωρήσει σημαντικό μέρος του μεταγραφικού σχεδιασμού, με αρκετές κινήσεις ήδη σε εξέλιξη και άλλες να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ήδη έχουν ενταχθεί στο ρόστερ οι Φορτούνης, Στουρνάρας και Μαφέο, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές για υποθέσεις όπως αυτές των Κάρμο, Σμαΐλοβιτς, αλλά και του Στάνιτς, που αποτελεί βασικό στόχο για τη μεσοεπιθετική γραμμή.

Για την περίπτωση του 25χρονου Σέρβου, οι διαπραγματεύσεις με τη Λουντογκόρετς βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες. Η αρχική πρόταση των Πειραιωτών δεν έγινε αποδεκτή, ωστόσο ακολούθησαν νέες κινήσεις και βελτιωμένες προσφορές από την ελληνική ομάδα.

Η βουλγαρική πλευρά ξεκίνησε τις απαιτήσεις της σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τα οποία στη συνέχεια αναπροσαρμόστηκαν, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμη οριστική συμφωνία, καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται το τελικό οικονομικό πλαίσιο.

Ο Στάνιτς προέρχεται από εξαιρετική σεζόν, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου είχε καθοριστική συμβολή με γκολ και ασίστ, γεγονός που εξηγεί και τη στάση της Λουντογκόρετς ως προς το ύψος της τελικής τιμής.