Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται από την Παρασκευή στην Αθήνα, σε ένα ταξίδι που είχε προγραμματιστεί εδώ και ημέρες και σηματοδοτεί την έναρξη των επαφών του με τον Παναθηναϊκό AKTOR για το ενδεχόμενο επιστροφής του στον πάγκο της ομάδας.

Ο Σέρβος προπονητής έχει ήδη ξεκινήσει κύκλο συζητήσεων με τη διοίκηση της «πράσινης» ΚΑΕ, με στόχο να τεθούν επί τάπητος όλες οι λεπτομέρειες που θα καθορίσουν τη νέα συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πρόκειται για μια διαδικασία που αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, εφόσον υπάρξει πλήρης συμφωνία σε όλα τα επίπεδα.

Σε περίπτωση θετικής κατάληξης των διαπραγματεύσεων, ο πολύπειρος τεχνικός αναμένεται να επιστρέψει και επίσημα στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εγκαινιάζοντας μια δεύτερη θητεία με ιδιαίτερο βάρος και υψηλές προσδοκίες.