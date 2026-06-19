Ένα ακόμη όνομα προστίθεται στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του Λούκα Κολεόσο.

Ο 21χρονος εξτρέμ ανήκει στην Μπέρνλι, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029. Ο νεαρός άσος, που γεννήθηκε στις ΗΠΑ αλλά εκπροσωπεί την Ιταλία σε διεθνές επίπεδο, διαθέτει τόσο αμερικανικό όσο και ιταλικό διαβατήριο.

Ο Κολεόσο αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια και στις δύο πτέρυγες της επίθεσης, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και σε πιο κεντρικό ρόλο, πίσω από τον επιθετικό. Στο παρελθόν παραχωρήθηκε δανεικός στην Εσπανιόλ και ακολούθως στην Paris FC, καταγράφοντας την περασμένη σεζόν συνολικά 23 συμμετοχές, με τρία γκολ και μία ασίστ.

Με τη φανέλα της Μπέρνλι έχει συνολικά 45 εμφανίσεις, τρία τέρματα και δύο ασίστ, ενώ θεωρείται ένας ποδοσφαιριστής με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η περίπτωσή του έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει να «σκανάρει» την αγορά για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσης.

Ο νεαρός άσος έχει επίσης διακριθεί σε διεθνές επίπεδο, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Εθνική Ιταλίας Κ23 το 2023. Πρόσφατα, μάλιστα, ξεκίνησε ως βασικός στη φιλική νίκη της Ιταλίας με 1-0 επί της Ελλάδας στο Παγκρήτιο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της χώρας.