Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Καναδάς απέναντι στο Κατάρ, επικρατώντας με 5-0 σε αναμέτρηση όπου η αγωνιστική εικόνα συνδυάστηκε με έντονα συναισθηματικά φορτία λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Ισμαΐλ Κονέ.

Ο Καναδάς μπήκε δυνατά και πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης, ανοίγοντας το σκορ στο 16’ με τον Κάιλ Λάριν, έπειτα από πίεση στην περιοχή.

Η υπεροχή συνεχίστηκε και στο 29’, όταν ο Τζόναθαν Ντέιβιντ πέτυχε το 2-0 με εντυπωσιακό τελείωμα μέσα από την περιοχή, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα ο ίδιος παίκτης έκανε το 3-0 στο 45+3’, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη από το πρώτο μέρος.

Το δεύτερο ημίχρονο σημαδεύτηκε από το επεισοδιακό 53ο λεπτό, όταν ο Ισμαΐλ Κονέ τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από δυνατό μαρκάρισμα του Ασίμ Μαντίμπο. Ο διαιτητής αρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα, όμως μετά από έλεγχο VAR η απόφαση άλλαξε σε κόκκινη.

Το Κατάρ έμεινε με εννέα παίκτες, καθώς είχε προηγηθεί αποβολή του Χομάν Αλ Αμίν στο 31’.

Η εικόνα του τραυματισμού του Κονέ προκάλεσε παγωμάρα στο γήπεδο, με τους συμπαίκτες του να σχηματίζουν κύκλο γύρω του όσο δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, πριν αποχωρήσει με φορείο.

Στο 64’, ο Νάθαν Σαλίμπα, που είχε περάσει ως αλλαγή στη θέση του Κονέ, σκόραρε με εκτέλεση φάουλ για το 4-0 και αφιέρωσε το γκολ στον τραυματία μέσο, υψώνοντας τη φανέλα του.

Το τελικό 5-0 διαμορφώθηκε λίγο αργότερα, με τον Καναδά να φτάνει σε μία από τις πιο ευρείες νίκες του σε διοργάνωση αυτού του επιπέδου.

Στο 91ο λεπτό, ο Καναδάς έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη του απέναντι στο Κατάρ, φτάνοντας στο εμφατικό 6-0.

Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ ήταν ξανά πρωταγωνιστής, ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ του με εύστοχο τελείωμα στο φινάλε της αναμέτρησης και «σφραγίζοντας» με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την απόλυτη κυριαρχία των Καναδών.

Ο αγώνας στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του Ισμαΐλ Κονέ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην κατάσταση της υγείας του.

Οι ενδεκάδες:

Καναδάς: Κρεπό, Τζόνστον, Μίλερ, Μπομπίτο, Λαρέγια, Εουστάκιο, Κονέ, Μπιουκάναν, Λάριν, Ντέιβιντ, Ντέιβις.

Κατάρ: Αλ Σιμπ, Πέδρο Μιγκέλ, Χουχί, Μαδίμπο, Αλ Αλί, Αλ Αμρί, Χάτεμ, Αφίφ, Αλ Χαγντός, Αλ Αμάντι, Μουντάρι.