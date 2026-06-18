Σοκ προκάλεσαν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ, όταν στο 53ο λεπτό ο Ισμαΐλ Κονέ τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από δυνατό μαρκάρισμα του Ασίμ Μααντίμπο, σε μια φάση που άφησε άναυδους όλους τους παρευρισκόμενους. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πιθανή βαριά κάκωση στο πόδι του Καναδού μέσου, βυθίζοντας σε ανησυχία παίκτες και τεχνικά επιτελεία.

Αρχικά ο διαιτητής είχε υποδείξει κίτρινη κάρτα, ωστόσο μετά την παρέμβαση του VAR αναθεώρησε και έστειλε τον Μααντίμπο στα αποδυτήρια με απευθείας αποβολή. Το Κατάρ βρέθηκε έτσι να αγωνίζεται με εννέα ποδοσφαιριστές, καθώς είχε προηγηθεί και δεύτερη κόκκινη κάρτα στον Αλ Αμίν στο 33ο λεπτό.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο φορτίστηκε έντονα, με εμφανή συγκίνηση από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Οι Καναδοί έσπευσαν να σχηματίσουν κύκλο προστασίας γύρω από τον τραυματία συμπαίκτη τους, όσο δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, ενώ κατά την αποχώρησή του με φορείο και οξυγόνο χαιρέτησε το κοινό.

Μετά από μεγάλη διακοπή, το παιχνίδι συνεχίστηκε, ωστόσο η εικόνα του τραυματισμού κυριάρχησε πλήρως πάνω στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Καναδάς, πάντως, συνέχισε να σκοράρει, βρίσκοντας και τέταρτο τέρμα στο 64ο λεπτό με τον Σαλίμπα, με τους συμπαίκτες να υψώνουν φανέλα του Κονέ αφιερώνοντας το γκολ στον άτυχο διεθνή.