Ανησυχία επικρατεί στους διοργανωτές του Μουντιάλ 2026 με την ισχυρή βροχόπτωση που πλήττει την περιοχή γύρω από το MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ, με αποτέλεσμα να απειλείται η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα Βραζιλία–Μαρόκο.

Όπως αναφέρει η βραζιλιάνικη ιστοσελίδα «O Globo» η έντονη βροχόπτωση ενδέχεται να επηρεάσει την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Μάλιστα στις ΗΠΑ υπάρχουν ειδικά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στην περίπτωση εκδήλωσης ακραίων καιρικών συνθηκών. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που εντοπιστεί κεραυνός σε ακτίνα 12 χιλιομέτρων από το στάδιο, η αναμέτρηση διακόπτεται άμεσα.

Κατόπιν, ενεργοποιείται υποχρεωτική αναμονή 30 λεπτών και μόνο αν δεν εκδηλωθεί ξανά κάποιο φαινόμενο ο αγώνας συνεχίζεται.

Εκτός όμως από τους Βραζιλιάνους και οι Βέλγοι κάνουν αναφορά στις καιρικές συνθήκες του Μουντιάλ. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «dhnet.be» υποστηρίζει ότι ορισμένες πόλεις υποδοχής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης ή ακραίας ζέστης.

Μάλιστα το δημοσίευμα των Βέλγων σημειώνει ότι ο εναρκτήριος αγώνας του Μεξικού με τη Νότια Αφρική, γλίτωσε οριακά τη διακοπή, καθώς καταιγίδες έπληξαν την περιοχή αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος στο Σιάτλ, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο, τη Βοστώνη, το Βανκούβερ, το Τορόντο και την Γκουανταλαχάρα, όλα τα άλλα στάδια απειλούνται.