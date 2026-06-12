Ο Ολυμπιακός έχει στρέψει την προσοχή του στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται ψηλά στη μεταγραφική του ατζέντα είναι εκείνη του Νοά Καντιού. Ο Γάλλος χαφ της Λοριάν πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στη Ligue 1, κερδίζοντας την αναγνώριση για τις εμφανίσεις του και καθιερώνοντας το όνομά του ανάμεσα στους πιο αξιόπιστους μέσους του γαλλικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις για την απόκτησή του, επιδιώκοντας να προλάβουν τον ανταγωνισμό για έναν ποδοσφαιριστή που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν για τον άξονά τους. Παράλληλα, ο ίδιος ο παίκτης εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στον Πειραιά, θεωρώντας ότι η προοπτική συμμετοχής σε μια ομάδα με υψηλούς στόχους και ευρωπαϊκές φιλοδοξίες μπορεί να αποτελέσει το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Οι εξελίξεις μάλιστα δείχνουν να επιταχύνονται, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Καντιού και οι εκπρόσωποί του είχαν επαφές με τη διοίκηση της Λοριάν προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον του ποδοσφαιριστή και τις προοπτικές μιας πιθανής μεταγραφής.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο 27χρονος μέσος ξεχωρίζει για τον πολυσύνθετο τρόπο παιχνιδιού του. Διαθέτει έντονη παρουσία και στις δύο πλευρές του γηπέδου, συνδυάζοντας δύναμη, καλή τεχνική κατάρτιση και ικανότητα να καλύπτει μεγάλους χώρους. Το ύψος του, η αποτελεσματικότητά του στις εναέριες μονομαχίες και η δυνατότητά του να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση συνθέτουν ένα αγωνιστικό προφίλ που ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις των Πειραιωτών για τη νέα σεζόν.