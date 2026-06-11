Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα γήπεδα που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μια διαφορετική πραγματικότητα συνεχίζει να στοιχειώνει το Μεξικό. Την ώρα που η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής ως μία από τις διοργανώτριες του Μουντιάλ, εκατοντάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους περισσότερους από 130.000 αγνοούμενους που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.

Στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα, μία από τις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες της διοργάνωσης, ομάδες συγγενών πραγματοποιούν καθημερινά έρευνες σε αγροτικές εκτάσεις και εγκαταλελειμμένες περιοχές, αναζητώντας πιθανά ίχνη αγαπημένων προσώπων. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης έρευνας σε έκταση κοντά στην πόλη, εντοπίστηκαν δύο πιθανοί ομαδικοί τάφοι, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε τρίτο σημείο που θεωρήθηκε ύποπτο για την ύπαρξη ανθρώπινων λειψάνων.

Οι εθελοντές που συμμετέχουν στις αναζητήσεις έχουν αποκτήσει, όπως λένε, εμπειρία σε διαδικασίες που κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να γνωρίζει. Με αυτοσχέδια μέσα, μεταλλικές ράβδους και βασιζόμενοι σε ανώνυμες πληροφορίες, προσπαθούν να εντοπίσουν χώρους όπου ενδέχεται να έχουν θαφτεί θύματα της βίας που μαστίζει τη χώρα.

Το πρόβλημα των εξαφανίσεων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές πληγές του σύγχρονου Μεξικού. Σύμφωνα με στοιχεία οργανώσεων και κρατικών υπηρεσιών, περίπου επτά στους δέκα ανθρώπους που εξαφανίζονται δεν εντοπίζονται ποτέ. Πολλοί θεωρείται ότι πέφτουν θύματα των ισχυρών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ άλλοι εκτιμάται ότι στρατολογούνται ή εξαναγκάζονται να συμμετάσχουν σε παράνομες δραστηριότητες.

Οι οικογένειες των αγνοουμένων καταγγέλλουν διαχρονικά ότι η κρατική αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει ανεπαρκής. Σε αρκετές περιπτώσεις εκφράζονται ανοιχτά υποψίες για διασυνδέσεις ανάμεσα σε εγκληματικά δίκτυα και κρατικούς λειτουργούς, με καταγγελίες που κάνουν λόγο για ανοχή, αδράνεια ή ακόμη και άμεση εμπλοκή ορισμένων αξιωματούχων σε παράνομες ενέργειες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Έκτορ Φλόρες, ο οποίος αναζητά τον γιο του από το 2021. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νεαρός συνελήφθη από πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και έκτοτε αγνοείται. Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε σύμβολο του αγώνα που δίνουν χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πολιτεία Χαλίσκο, όπου βρίσκεται η Γουαδαλαχάρα, θεωρείται ένα από τα βασικά προπύργια του καρτέλ Νέα Γενιά Χαλίσκο (CJNG), μίας από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής. Παρά τα χτυπήματα που έχουν δεχθεί κατά καιρούς τα καρτέλ από τις αρχές, πολλοί κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η καθημερινότητα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, με τις εξαφανίσεις και τις δολοφονίες να συνεχίζονται.

Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συγγενείς αγνοουμένων και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τη διεθνή προβολή του Μουντιάλ ώστε να αναδείξουν το πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Πόλη του Μεξικού, αλλά και στη Γουαδαλαχάρα, έχουν ήδη προγραμματιστεί πορείες και συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων συγγενών θυμάτων.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία μνήμης βρίσκεται στο κέντρο της Γουαδαλαχάρα, στην αποκαλούμενη «Πλατεία των Εξαφανισμένων», όπου εκατοντάδες φωτογραφίες αγνοουμένων έχουν τοποθετηθεί σε τοίχους, κολώνες και δημόσιους χώρους. Παρά τις εικασίες ότι οι εικόνες θα απομακρύνονταν πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, παραμένουν στη θέση τους, υπενθυμίζοντας μια τραγωδία που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Παρά τη σκληρή πραγματικότητα, αρκετοί από τους συγγενείς των αγνοουμένων δεν αντιμετωπίζουν αρνητικά τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θεωρούν ότι το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το τουρνουά, αλλά η ανάγκη να μην κρυφτεί η αλήθεια πίσω από τη γιορτινή ατμόσφαιρα που συνοδεύει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Αναλυτές και ειδικοί σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος εκτιμούν ότι κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης τα καρτέλ θα περιορίσουν προσωρινά ορισμένες δραστηριότητές τους στις περιοχές που φιλοξενούν αγώνες, προκειμένου να αποφύγουν τη διεθνή αρνητική δημοσιότητα. Αντίστοιχα, αρκετοί παρατηρητές θεωρούν ότι και οι κρατικές αρχές επιδιώκουν να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους γύρω από το ζήτημα των εξαφανίσεων όσο το παγκόσμιο ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στο Μεξικό.

Ωστόσο, για τις οικογένειες των αγνοουμένων τίποτα δεν αλλάζει ουσιαστικά. Οι έρευνες συνεχίζονται καθημερινά, συχνά χωρίς επαρκή κρατική υποστήριξη, ενώ οι ίδιοι οι συγγενείς αναλαμβάνουν τον ρόλο που θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχει το κράτος.

Πολλές από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις ομαδικών τάφων τα τελευταία χρόνια προήλθαν από πρωτοβουλίες αυτών των ομάδων αναζήτησης, οι οποίες βασίζονται σε πληροφορίες πολιτών και σε πολυετείς έρευνες πεδίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες ανθρώπινα λείψανα σε έναν μόνο χώρο.

Καθώς το Μουντιάλ 2026 ξεκινά και εκατομμύρια φίλαθλοι στρέφουν το βλέμμα τους στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, μια άλλη μάχη συνεχίζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι η μάχη χιλιάδων οικογενειών που αναζητούν απαντήσεις για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων και αρνούνται να εγκαταλείψουν την ελπίδα, παρά το πέρασμα των χρόνων.

Για αυτούς τους ανθρώπους, το τέλος της αναζήτησης δεν θα σημάνει απαραιτήτως δικαίωση. Θα σημάνει, όμως, την αποκάλυψη της αλήθειας. Και αυτή παραμένει το μοναδικό τους αίτημα μέσα σε μια από τις πιο σκοτεινές και επίμονες κρίσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το Μεξικό.