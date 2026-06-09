Το Μουντιάλ 2026 θα είναι το αγαπημένο των διαιτητών καθώς οι απολαβές τους θα είναι υψηλότερες από ποτέ, όπως αναφέρουν σε σχετικό ρεπορτάζ οι Times.

Είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 48 ομάδων, το πρώτο που φιλοξενείται σε τρεις διαφορετικές χώρες και είναι και αυτό στο οποίο οι διαιτητές θα έχουν απολαβές-ρεκόρ.

Όπως αναφέρουν οι Times, ο κάθε διαιτητής από τους 170 που επιλέχθηκαν για το Μουντιάλ 2026 θα εισπράξει μίνιμουμ 100.000 δολάρια ενώ προβλέπονται και μπόνους. Και για να καταλάβει κανείς για τι ποσό μιλάμε, αρκεί να σκεφτεί ότι στο πιο πλούσιο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League, οι διαιτητές λαμβάνουν 170-180.000 λίρες για όλα τη σεζόν.

Από οικονομικής άποψης, έτσι, το Μουντιάλ 2026 είναι το καλύτερο όλων των εποχών για τους διαιτητές, οι απολαβές των οποίων θα είναι διπλάσιες σε σχέση με το Μουντιάλ 2014.