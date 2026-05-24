Χαλαρός και ευδιάθετος έφτασε στο Telecom Center Athens ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, είναι έτοιμοι να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφτασε από νωρίς στο γήπεδο χωρίς να έχει άγχος, όπως είπε στις δηλώσεις του.

«Ήρθαμε νωρίς, να βρούμε τις θέσεις μας, να πιούμε μια Coca-Cola να ηρεμήσουμε. Ψυχραιμία, μένουν 40 λεπτά… Εγώ δεν έχω άγχος. Είχα πάει για τρέξιμο το πρωί, όλα καλά, είναι συνήθεια και ρουτίνα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, δεν πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλο ποτέ.

Το 2023 είχε παίξει ζώνη η Ρεάλ, δεν σημαίνει κάτι το ότι δεν έχει σέντερ. Έχει τεσσάρια δυνατά που σουτάρουν τρίποντο, έχει έμπειρους παίκτες, δεν έφτασαν τυχαία στον τελικό της EuroLeague. Δεν με αφήνουν να σκεφτώ το τέλος της βραδιάς! Θα το σκεφτούμε αφού λήξει», ήταν τα λόγια του διοικητικού ηγέτη των «ερυθρόλευκων».