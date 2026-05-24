Ο Ολυμπιακός έφτασε στο Telecom Center Athens για τον τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Σάσα Βεζένκοβ έκλεψε τις εντυπώσεις με το t-shirt που φορούσε.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ επέστρεψε το καλοκαίρι του 2024 στους «ερυθρόλευκους», έπειτα από μια σεζόν στο NBA, με στόχο να τους οδηγήσει στην κορυφή της Ευρώπης, όπως τόνιζε στις δηλώσεις του.

Δεν τα κατάφερε πέρυσι, με τον ίδιο να είναι κακός στον ημιτελικό του Final Four του Άμπου Ντάμπι με τη Μονακό, φέτος όμως δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ, έχοντας κάνει μια εκπληκτική σεζόν, όπως δείχνει και το γεγονός ότι αναδείχθηκε MVP.

Ο Βεζένκοβ είναι ένα από τα… υπερόπλα του Ολυμπιακού και είναι πανέτοιμος για τον τελικό, επιλέγοντας να φορέσει ένα t-shirt που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Ένα t-shirt στο οποίο αναγραφόταν «Athens Calling» και υπήρχαν οι μορφές του ίδιου, του Γιώργου Μπαρτζώκα, του Κώστα Παπανικολάου, του Εβάν Φουρνιέ και του Τάιλερ Ντόρσεϊ.