Γνωστή είναι η 12άδα της Ρεάλ Μαδρίτης για τον μεγάλο τελικό της Euroleague με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens.

Η «βασίλισσα» δεν άρχισε καλά τη φετινή σεζόν, ανέβηκε στη συνέχεια, τερμάτισε στην 3η θέση της κανονικής περιόδου, απέκλεισε με 3-1 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα play off και προκρίθηκε στο Final Four, όπου νίκησε τη Βαλένθια στον ημιτελικό.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ήρθε στην Αθήνα με σημαντικά προβλήματα στους ψηλούς καθώς ήταν εκτός δράσης λόγω τραυματισμών οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, με τα πράγματα να γίνονται ακόμη χειρότερο στον ισπανικό εμφύλιο καθώς χτύπησε και ο Ουσμάν Γκαρούμπα.

Αυτό σημαίνει πως η Ρεάλ δεν έχει διαθέσιμο ψηλό για τον τελικό και το ευχάριστο είναι ότι δεν τέθηκε νοκ άουτ και ο Αντρέ Φελίς, ο τραυματισμός του οποίου στον ημιτελικό δεν ήταν σοβαρός και είναι στη διάθεση του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Η 12άδα των Μαδριλένων για τον τελικό αποτελείται από τους Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίζ, Ιζάν Αλμάνσα Ντέιβιντ Κράμερ και Γκαμπριέλ Προσίντα.