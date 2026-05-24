Παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens ο τελικός της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της Κυριακής (21:00).

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από το παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα διαδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε στην κορυφή της Ευρώπης και οι οπαδοί των δύο ομάδων ετοιμάζονται σιγά-σιγά να αναχωρήσουν για το Telecom Center Athens.

Εκεί, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, θα βρεθούν αρκετές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου μπάσκετ, όπως ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος σε ακόμη ένα Final Four θα είναι στο πλευρό της ελληνικής ομάδας που διεκδικεί το τρόπαιο.

Το 2024 ο Greek Freak ήταν στο Βερολίνο για τον τελικό του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα θα είναι στο Telecom Center Athens για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τους Ισπανούς, με την ελπίδα να αποδειχθεί γουρλής και το τρόπαιο να καταλήξει ξανά σε ελληνικά χέρια.

Μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα βρίσκεται και ο αδερφός του, Κώστας, ο οποίος άρχισε τη φετινή σεζόν ως παίκτης των «ερυθρόλευκων» και στη συνέχεια παραχωρήθηκε στον Άρη.