Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο της Euroleague στον μεγάλο τελικό του Final Four στο «T-Center» της Αθήνας και οι Μαδριλένοι θα έχουν δίπλα τους τον πρόεδρο του συλλόγου Φλορεντίνο Πέρεθ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η «AS» ο 79χρονος επιχειρηματίας ταξιδεύει αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας και θα δώσει το παρών στη «μάχη» για τον τίτλο.

Μάλιστα το δημοσίευμα της «AS» τονίζει πως αν η Ρεάλ πάρει τον τίτλο θα είναι ακόμη μία επιτυχία για έναν διοικητικό παράγοντα που δεν έχει σταματήσει να συλλέγει τίτλους στα 26 χρόνια παρουσίας του τόσο στο ποδοσφαιρικο, όσο και στο μπασκετικό τμήμα.

Ο Πέρεθ είχε δει από κοντά και τον τελικό του Κάουνας το 2023. Ο πρόεδρος της Ρεάλ είχε επισκεφτεί το ξενοδοχείο της ομάδας για να εμψυχώσει τους παίκτες και μετά την κατάκτηση του τροπαίου πανηγύρισε μαζί τους στα αποδυτήρια.