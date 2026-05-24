Η μεγάλη ώρα του τελικού για τον Ολυμπιακό και την Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε. Απόψε στο κατάμεστο «Telekom Center» οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν με τους Μαδριλένους (21:00, Novasports Prime) με στόχο την κατάκτηση του τίτλου της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δείχνει πιο έτοιμη και αποφασισμένη από ποτέ ώστε να ανέβει στο βάθρο του νικητή, κατακτώντας την 4η κούπα στην ιστορία της, με τον κόσμο στο πλευρό της, καθώς περισσότεροι από 16.000 φίλοι του συλλόγου θα κοκκινίσουν το «Telekom Center».

O Ολυμπιακός για να φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης έκανε εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στην Φενέρμπαχτσε επικρατώντας με 79-61, με τον Πίτερς να κάνει μεγάλο ματς με 17 πόντους και 7/7 σουτ.

Αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους και μένει η τελική του απόφαση για την δωδεκάδα. Στον ημιτελικό με τη Φενέρ, έμειναν εκτός οι Νιλικίνα, Μόρις, Λαρεντζάκης και Φαλ.

Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία θέλει να κατακτήσει την 12η κούπα στην ιστορία της στον ημιτελικό επικράτησε της Βαλένθια με 105-90 με κορυφαίο τον Χεζόνια που πέτυχε 25 πόντους.

Στα αγωνιστικά, ο Σκαριόλο έχει πρόβλημα στην θέση «5», καθώς είναι τραυματίες οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα.

Οι προηγούμενες μάχες

Όσον αφορά την προιστορία των δύο ομάδων, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν συναντηθεί 4 φορές σε τελικό Euroleague.

Η πρώτη ήταν στη Σαραγόσα το 1995, με τους Ισπανούς να επικρατούν με 73-61, η δεύτερη το 2013 στο Λονδίνο, με τον Ολυμπιακό να παίρνει το τρόπαιο με 100-88, η τρίτη το 2015 στη Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ πήρε τη νίκη με 78-59 και η τέταρτη φορά το 2023 στο Κάουνας, με τη Ρεάλ να επικρατεί με 79-78 με το τελευταίο καλάθι του Γιουλ.

Την φετινή σεζόν οι δύο ομάδες έχουν από μια νίκη. Η Ρεάλ νίκησε στη Μαδρίτη με 89-77 και ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ με 102-88.