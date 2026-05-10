Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ αναμετρώνται στο Καραϊσκάκη και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Ροντινέι (61′) και Κωνσταντέλια (69′).

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι «ερυθρόλευκοι» πατούσαν καλύτερα και είχαν ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, ο Παβλένκα όμως ήταν εκπληκτικός και απέκρουε τα πάντα, κρατώντας το 0-0.

Στο 61′, όμως, ο Ροντινέι με κεφαλιά, μετά τη μπαλιά του Έσε, κατάφερε να τον νικήσει και να γράψει το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Λίγα λεπτά μετά όμως και συγκεκριμένα στο 69′ ο Μπάμπα έκανε το γύρισμα και ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον τρόπο για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη για το 1-1.