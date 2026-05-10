Η αναμέτρηση του Πύργου με τη Ζάκυνθο για την 4η αγωνιστική των μπαράζ ανόδου από τη Γ’ Εθνική στη Super League 2 διακόπηκε μετά τον τραυματισμό του Μιχάλη Μπαστακού έπειτα από ρίψη αντικειμένων.

Το παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ με τον Κόκκορη και τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν λίγα λεπτά μετά με πέναλτι. Εξέλιξη που δεν άρεσε στους οπαδούς του Πύργου, οι οποίοι πέταξαν πολλά αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο.

Ένα εξ αυτών βρήκε στο κεφάλι παίκτη της Ζακύνθου και συγκεκριμένα τον Μπαστακό, ο οποίος έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος και αποχώρησε με φορείο, με τον διαιτητή να αποφασίζει τελικά τη διακοπή του αγώνα.