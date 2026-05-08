Ο Αντρέι Βατούτιν υποστήριξε πως η EuroLeague εξάντλησε την αυστηρότητά της όσον αφορά την ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά το Βαλένθια – Παναθηναϊκός.

Ο ισχυρός άνδρας της ρώσικης ομάδας χαρακτήρισε την τιμωρία 3 αγωνιστικών ως «δυσανάλογη» σε σχέση με το περιστατικό που έλαβε χώρα στο ματς με τη Βαλένθια για τα Playoffs της διοργάνωσης.

«Νομίζω ότι η EuroLeague το παράκανε με το επίπεδο της τιμωρίας προς τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όλοι γνωρίζουμε καλά την εκκεντρική του συμπεριφορά, αλλά η απαγόρευση εισόδου στους επόμενους τρεις αγώνες της ομάδας εξακολουθεί να φαίνεται δυσανάλογη με το περιστατικό στη Βαλένθια.

Είναι άδικο να αποκλείεται ουσιαστικά ο διοικητικός ηγέτης μιας από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της εποχής μας από μια πιθανή επίσκεψη στο Final Four της πόλης του, στο γήπεδό του, όπου ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε σίγουρα να είναι ένα από τα φαβορί», είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο Βατούτιν.