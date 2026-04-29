Ο παλαίμαχος άσος της Λίβερπουλ, Στίβεν Γουόρνοκ, έφερε ξανά στο προσκήνιο μια προσωπική του εμπειρία λίγο πριν από τον τελικό του Champions League του 2005 στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας αιχμές για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Μιλώντας σε podcast, ο Γουόρνοκ χαρακτήρισε τον Ισπανό τεχνικό ανεπαρκή στη διαχείριση του ανθρώπινου κομματιού, με αφορμή τον τρόπο που ενημερώθηκε ότι έμενε εκτός αποστολής της Λίβερπουλ για τον μεγάλο τελικό. Παρά τη σκληρή του κριτική, ξεκαθάρισε πως ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού διαθέτει υψηλό επίπεδο τακτικής κατάρτισης και θεωρείται εξαιρετικός στο αγωνιστικό σκέλος. «Τακτικά εξαιρετικός, στη διαχείριση των παικτών ένα μηδενικό. Δεν είχε ιδέα πώς να μιλήσει στον οποιονδήποτε. Ήταν ντροπιαστικό το πώς συμπεριφέρθηκε σε εμένα και κάποιους άλλους στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Aπλά δεν τον ένοιαζε. Δύο μέρες πριν τον τελικό μετά την προπόνηση είδα το όνομά μου στην λίστα της αποστολής και σκέφτηκα «διάολε θα πάω στον τελικό». Έκανα γρήγορα μπάνιο και πήρα τηλέφωνο την οικογένειά μου και τους είπα κλείστε αεροπορικά εισιτήρια θα πάμε στην Κωνστναντινούπολη.

Είμαι στο σπίτι και ετοιμάζω την βαλίτσα μου. Τότε χτύπησε το τηλέφωνο μου, ήταν ο Πάκο Αγιεστεράν που ήταν βοηθός του Ράφα και μου λέει ότι έκαναν λάθος στην αποστολή και ότι δεν συμπεριλαμβάνομαι σε αυτήν. Δεν είχε καν τα α@@@α να με πάρει τηλέφωνο ο ίδιος. Έβραζα από τα νεύρα μου».