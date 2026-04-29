Ειδική Ομάδα Εργασίας «πιάνει δουλειά» στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να «τρέξει» τις διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, ενός ψηφιακού συστήματος που θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα επιδόματα του Δημοσίου και τους δικαιούχους.

Το νέο Μητρώο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για βασικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως επίδομα ανεργίας, στέγασης, παιδιού και θέρμανσης, καθώς και πλήρη δεδομένα για το οικονομικό και περιουσιακό προφίλ των δικαιούχων (ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, εισοδήματα, κινητή και ακίνητη περιουσία).

Στόχοι η ενίσχυση της διαφάνειας όσο και η καλύτερη στόχευση των κοινωνικών πόρων

Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση πλήρους εικόνας για τις καταβαλλόμενες παροχές, ώστε μέσω διασταυρώσεων και ελέγχων να εντοπίζονται περιπτώσεις μη δικαιούχων ή πολλαπλών επικαλυπτόμενων ενισχύσεων. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται τόσο η ενίσχυση της διαφάνειας όσο και η καλύτερη στόχευση των κοινωνικών πόρων.

Η ενοποίηση των δεδομένων αναμένεται να συμβάλει στη διόρθωση στρεβλώσεων του υφιστάμενου συστήματος, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ταυτόχρονες λήψεις πολλαπλών επιδομάτων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα προκύψουν δημοσιονομικά οφέλη, τα οποία θα μπορούν να κατευθυνθούν στην ενίσχυση πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Επικεφαλής της ομάδας τίθεται η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Παυλίνα Καρασιώτου, ενώ στο έργο της περιλαμβάνονται σειρά επιχειρησιακών και συντονιστικών αρμοδιοτήτων.

Ειδικότερα, η Ομάδα αναλαμβάνει: