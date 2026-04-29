Ειδική Ομάδα Εργασίας «πιάνει δουλειά» στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να «τρέξει» τις διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, ενός ψηφιακού συστήματος που θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα επιδόματα του Δημοσίου και τους δικαιούχους.
Το νέο Μητρώο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για βασικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως επίδομα ανεργίας, στέγασης, παιδιού και θέρμανσης, καθώς και πλήρη δεδομένα για το οικονομικό και περιουσιακό προφίλ των δικαιούχων (ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, εισοδήματα, κινητή και ακίνητη περιουσία).
Στόχοι η ενίσχυση της διαφάνειας όσο και η καλύτερη στόχευση των κοινωνικών πόρων
Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση πλήρους εικόνας για τις καταβαλλόμενες παροχές, ώστε μέσω διασταυρώσεων και ελέγχων να εντοπίζονται περιπτώσεις μη δικαιούχων ή πολλαπλών επικαλυπτόμενων ενισχύσεων. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται τόσο η ενίσχυση της διαφάνειας όσο και η καλύτερη στόχευση των κοινωνικών πόρων.
Η ενοποίηση των δεδομένων αναμένεται να συμβάλει στη διόρθωση στρεβλώσεων του υφιστάμενου συστήματος, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ταυτόχρονες λήψεις πολλαπλών επιδομάτων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα προκύψουν δημοσιονομικά οφέλη, τα οποία θα μπορούν να κατευθυνθούν στην ενίσχυση πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Επικεφαλής της ομάδας τίθεται η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Παυλίνα Καρασιώτου, ενώ στο έργο της περιλαμβάνονται σειρά επιχειρησιακών και συντονιστικών αρμοδιοτήτων.
Ειδικότερα, η Ομάδα αναλαμβάνει:
- Την υποστήριξη στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης σχετικά με κανονιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα που προκύπτουν από την πιλοτική λειτουργία του Μητρώου, ιδίως σε ζητήματα που απαιτείται συντονισμός με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ή τους συμμετέχοντες φορείς στο πιλοτικό πρόγραμμα.
- Την υποστήριξη στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης σχετικά με κανονιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα που θα προκύψουν μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας του Μητρώου, ιδίως της προετοιμασίας τυχόν απαιτούμενων κανονιστικών ή διοικητικών παρεμβάσεων, βάσει των συμπερασμάτων της πιλοτικής λειτουργίας και των αναγκών της πλήρους ανάπτυξης του Μητρώου.
- Την υποστήριξη στην κατάρτιση της Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας του Μητρώου, με παροχή συγκεντρωτικών ποσοτικών στοιχείων, ανάλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση, εξαγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων για τυχόν αναγκαίες θεσμικές, τεχνικές ή επιχειρησιακές προσαρμογές και υποβολή προτάσεων για τα επόμενα στάδια και ενέργειες ενόψει της καθολικής εφαρμογής του Μητρώου.
- Τη διατύπωση εισηγήσεων για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Μητρώου, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για την ενσωμάτωση νέων κατηγοριών παροχών ή ενισχύσεων, την αναβάθμιση λειτουργιών και την προσαρμογή διαδικασιών των εμπλεκόμενων φορέων.
- Τη συνεργασία με υπουργεία, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και λοιπούς εμπλεκόμενους, για την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση και λειτουργία του Μητρώου.