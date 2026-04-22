Όταν μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια – από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2026 – επτά διαφορετικοί προπονητές περνούν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, τα συμπεράσματα προκύπτουν σχεδόν αυτονόητα. Δεν πρόκειται για σύμπτωση, αλλά για αποτυχία στον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης της τεχνικής ηγεσίας.

Η πιθανή αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ στο τέλος των Playoffs ανοίγει ξανά τον κύκλο αναζήτησης, όμως το ζήτημα δεν είναι απλώς ποιος θα έρθει, αλλά με ποια κριτήρια θα επιλεγεί. Σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο, η λύση της συνεργασίας με τον έμπειρο Ισπανό τεχνικό δεν μπορεί να θεωρηθεί παράλογη. Το ίδιο ίσχυσε και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Όταν, όμως, επενδύονται εκατομμύρια χωρίς αντίκρισμα, όταν δεν υπάρχει αγωνιστική πρόοδος, τότε καμία «βαριά» υπογραφή δεν αρκεί για να καλύψει το κενό. Η εικόνα στο γήπεδο και η βαθμολογία αποτυπώνουν την πραγματικότητα πιο καθαρά από κάθε βιογραφικό.

Το παράδοξο της υπόθεσης δεν αφορά μόνο την αποχώρηση του Μπενίτεθ, αλλά κυρίως το πώς οδηγήθηκε ο Παναθηναϊκός σε αυτή την επιλογή. Η προπονητική διαδρομή και η φιλοσοφία κάθε τεχνικού είναι ήδη καταγεγραμμένες. Τα δεδομένα υπήρχαν, αλλά δεν αξιολογήθηκαν σωστά. Το αποτέλεσμα ήταν μια επιλογή που δεν ταίριαξε, οδηγώντας σε μια ακόμη αποτυχημένη συνεργασία.

Αυτό δεν μειώνει το μέγεθος και την αξία του Μπενίτεθ ως προπονητή. Στο ποδόσφαιρο είναι σύνηθες να μην «δένουν» οι συνθήκες με τα πρόσωπα. Εκεί που δεν υπάρχει δικαιολογία είναι στην απουσία σταθερών, σαφών κριτηρίων. Ο Παναθηναϊκός καλείται, λοιπόν, να κάνει μια ειλικρινή αυτοκριτική. Πρώτα να καθορίσει τι ποδόσφαιρο θέλει να παίζει, ποια είναι η αγωνιστική του ταυτότητα και με ποιον τρόπο φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή.

Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, είναι το περιβάλλον. Ένας σύγχρονος σύλλογος οφείλει να προσφέρει ολοκληρωμένες συνθήκες ανάπτυξης. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι απλώς επαγγελματίες που «πληρώνονται για να αποδίδουν», αλλά άνθρωποι που χρειάζονται το κατάλληλο πλαίσιο για να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Η Ιταλία βρίσκεται στο επίκεντρο για το νέο προπονητή, ενώ τη δεδομένη στιγμή δεν δείχνει ζεστό το ενδιαφέρον για τον Σεμπάστιαν Λέτο. Οι «Πράσινοι» ψάχνουν τον διάδοχο και τα ονόματα είναι πολλά στο τραπέζι. Πώς θα επιλεγεί όμως ο νέος τεχνικός;.