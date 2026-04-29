Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 29/4 στη Θεσσαλονίκη λόγω σφοδρής σύγκρουσης φορτηγού με ΙΧ, στο φανάρι της Αγχιάλου στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών.

Μια 45 ετών γυναίκα που οδηγούσε το ΙΧ εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά της και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής ώστε να βγει από την άμορφη μάζα σιδερικών.

Στο σημείο που έγινε η σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ έσπευσαν και επιχείρησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τη γυναίκα με χρήση διασωστικής σειράς.

Η 45χρονη διακομίσθηκε άμεσα, έχοντας τις αισθήσεις της, σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.