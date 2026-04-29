Η βιταμίνη B12 έχει ένα δικό της ξεχωριστό κεφάλαιο όταν μιλάμε για ελλείψεις θρεπτικών συστατικών. Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες μέσω της διατροφής τους, ένα μεγάλο ποσοστό εμφανίζει χαμηλά επίπεδα στον οργανισμό.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή το σώμα δεν την απορροφά σωστά ή λόγω παρατεταμένης χρήσης ορισμένων φαρμάκων. Επιπλέον, η βιταμίνη B12 δεν υπάρχει φυσικά σε φυτικές τροφές. Άρα, όσοι ακολουθούν χορτοφαγική ή vegan διατροφή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο έλλειψης. Άλλοι παράγοντες χαμηλών επιπέδων είναι οι επεμβάσεις στο πεπτικό σύστημα ή παθήσεις όπως κοιλιοκάκη και νόσος Crohn.

Η έλλειψη B12 μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα που συχνά φαίνονται άσχετα μεταξύ τους. Όμως αν αντιμετωπίζετε κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα, διατροφολόγοι στο Prevention σημειώνουν πως αξίζει να ερευνήσετε πιθανή έλλειψη, μέσω αιματολογικού ελέγχου.

1. Έντονη κόπωση

Αισθάνεστε εξαντλημένοι ακόμη κι αν κοιμάστε αρκετά; Η κόπωση είναι ένα από τα πρώτα και πιο συχνά σημάδια έλλειψης B12. Η βιταμίνη είναι απαραίτητη για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα οποία μεταφέρουν οξυγόνο στο σώμα. Όταν αυτό λείπει, η κούραση είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Ωστόσο, επειδή η κόπωση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους, οι ειδικοί συνήθως υποψιάζονται έλλειψη B12 όταν συνυπάρχουν και άλλα συμπτώματα.

2. Μυϊκή αδυναμία

Όταν οι μύες δεν λαμβάνουν αρκετό οξυγόνο, μπορεί να αισθάνονται αδύναμοι και βαριοί. Ακόμη και απλές δραστηριότητες, όπως το να σηκώσετε μια σακούλα με ψώνια, μπορεί να φαίνονται πολύ δύσκολες.

3. Μυρμήγκιασμα και μούδιασμα

Ένα από τα πιο περίεργα συμπτώματα είναι το αίσθημα του μουδιάσματος ή μυρμηγκιάσματος, κυρίως στα πόδια. Αυτό οφείλεται σε βλάβη των νεύρων. Η βιταμίνη B12 είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος, οπότε η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει τέτοιες αισθήσεις.

4. Πνευματική σύγχυση – Εγκεφαλική «θολούρα» (brain fog)

Ξεχνάτε εύκολα πράγματα ή δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε; Η έλλειψη B12 μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου και να προκαλέσει σύγχυση ή και προβλήματα μνήμης. Διατροφολόγοι σημειώνουν ότι σε μεγαλύτερες ηλικίες, αυτή η κατάσταση μπορεί να παρερμηνευτεί ακόμη και ως άνοια. Ωστόσο, με τη σωστή διάγνωση και συμπλήρωση της βιταμίνης, τα συμπτώματα συχνά υποχωρούν.

5. Απώλεια ισορροπίας

Αν νιώθετε ζάλη ή αστάθεια, μπορεί να σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα B12. Η έλλειψη επηρεάζει τα νεύρα και μπορεί να μειώσει τον συντονισμό των κινήσεων ή να προκαλέσει ίλιγγο.

6. Ωχρό ή κιτρινωπό δέρμα

Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στην παραγωγή υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων. Όταν υπάρχει έλλειψη, αυτά γίνονται πιο εύθραυστα και καταστρέφονται πιο εύκολα, απελευθερώνοντας μια ουσία που δίνει στο δέρμα κιτρινωπή όψη.

7. Απώλεια γεύσης

Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στις μικρές δομές στη γλώσσα που περιέχουν τους γευστικούς κάλυκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην απολαμβάνετε τη γεύση των τροφών όπως πριν. Διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια βάρους, καθώς το φαγητό δεν είναι πλέον ευχάριστο. Κάποιοι αναφέρουν επίσης αίσθημα καψίματος ή πόνο στη γλώσσα.

8. Άγχος και κατάθλιψη

Η έλλειψη B12 μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεση. Συνδέεται με αυξημένο άγχος και καταθλιπτικά συμπτώματα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό σχετίζεται με τον ρόλο της βιταμίνης στην παραγωγή ουσιών του εγκεφάλου, όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη, που ρυθμίζουν τη διάθεση.

9. Προβλήματα όρασης

Σε σοβαρές περιπτώσεις, η έλλειψη μπορεί να επηρεάσει το οπτικό νεύρο ή τα αγγεία του ματιού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θολή όραση, διπλωπία ή ευαισθησία στο φως. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ξαφνική αλλαγή στην όραση απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Αρκεί ένας απλός έλεγχος

Η έλλειψη βιταμίνης B12 δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστεί, γιατί τα συμπτώματά της μοιάζουν με άλλες καταστάσεις. Ένας απλός αιματολογικός έλεγχος μπορεί να δώσει απαντήσεις και να σας βοηθήσει να επαναφέρετε την καθημερινότητά σας σε καλύτερη ισορροπία.