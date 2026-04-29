Οι Κέιν, Ολίσε και Ντίαζ έγραψαν ιστορία με τη φανέλα της Μπάγερν, φτάνοντας συνολικά τα 100 γκολ τη φετινή σεζόν και σημειώνοντας ένα ξεχωριστό ρεκόρ στο Champions League, μετά και τη θεαματική αναμέτρηση απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Το βράδυ της Τρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν πρόσφεραν ένα εντυπωσιακό ποδοσφαιρικό θέαμα, επιβεβαιώνοντας τη φήμη τους ως δύο από τις πιο επιθετικές ομάδες της διοργάνωσης. Οι Παριζιάνοι επικράτησαν με 5-4 σε ένα ματς γεμάτο ένταση και ανατροπές, αποκτώντας μικρό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς.

Παρότι η Μπάγερν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-2, κατάφερε να μειώσει και να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση. Για ακόμη μία φορά, πρωταγωνιστές ήταν οι Χάρι Κέιν (17’), Μικαέλ Ολίσε (41’) και Λουίς Ντίαζ (68’), οι οποίοι συνέχισαν την εξαιρετική τους παρουσία στο επιθετικό κομμάτι.

Το εντυπωσιακό είναι πως το συγκεκριμένο τρίο έφτασε συνολικά τα 100 γκολ με τη φανέλα των Βαυαρών μέσα στη σεζόν, ενώ παράλληλα πέτυχε και κάτι πρωτοφανές για τον σύλλογο: για πρώτη φορά στην ιστορία της Μπάγερν, τρεις παίκτες της έχουν συμμετοχή σε περισσότερα από 10 γκολ (γκολ και ασίστ) στην ίδια σεζόν του Champions League.