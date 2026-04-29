Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, οι τοπικοί όμβροι ή οι μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά, οι τοπικές ομίχλες τις βραδινές και πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, οι μέτριοι βορειοδυτικοί άνεμοι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, η και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 29/4/2026.

Για την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Κεντρικής Στερεάς. Τα φαινόμενα στα ορεινά της Μακεδονίας θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη με αποτέλεσμα τη δημιουργία τοπικών ομιχλών, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 22 βαθμούς), 8 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου), 10 έως 23 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 12 έως 24 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 10 έως 23 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 16 έως 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέτριοι 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με αυξημένα ποσοστά υγρασίας τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς.