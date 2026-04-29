Τις πύλες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των δηλώσεων Ειδικού Φόρου Ακινήτων για το 2026 άνοιξε η ΑΑΔΕ. Ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων επιβάλλεται με συντελεστή 15% στην αντικειμενική αξία των ακινήτων σε επιχειρήσεις και νομικές οντότητες, αλλά και σε κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Τα 7 «κλειδιά»

Με το χρόνο υποβολής των δηλώσεων να «τρέχει» και να λήγει στις 20 Μαΐου 2026, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα εξής:

1. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ειδικού Φόρου Ακινήτων έχουν:

Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα και πλοιοκτήτριες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά για γραφεία, αποθήκες και χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του προσωπικού τους για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που παραχωρούν δωρεάν, σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής τους, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αποκλειστικά για τις παραπάνω χρήσεις.

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, για ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά για γραφεία, αποθήκες και χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του προσωπικού τους για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα, καθώς και οι εταιρείες των οποίων κατέχουν το σύνολο των μετοχών:

(α) για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγμένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς,

(β) για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς

και (γ) για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα, καθώς και εταιρείες των οποίων κατέχουν το σύνολο των μετοχών:

(α) για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγμένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς,

(β) για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών,

καθώς και (γ) για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

2. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Μαΐου 2026, ενώ για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

3. Ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης.

4. Η δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

5. Εφόσον η επιχείρηση έχει υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), μεταφέρονται αυτόματα στη φόρμα υποβολής τα βασικά στοιχεία των ακινήτων. Εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία των ακινήτων.

6. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει αποκτήσει/μεταβάλει/μεταβιβάσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου και δεν έχει υποβάλει μέχρι στιγμής δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), έχει τη δυνατότητα να προσθέσει/διαγράψει/μεταβάλλει τα στοιχεία του ακινήτου.

7. Δήλωση με επιφύλαξη γίνεται δεκτή με ηλεκτρονική υποβολή.