Τα αμφιλεγόμενα και ανήθικα πειράματα στην ψυχολογία συχνά συνδέονται με σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, έλλειψη συναίνεσης και σκληρότητα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το πείραμα φυλακής του Philip Zimbardo, το πείραμα του «Μικρού Άλμπερτ» από τον John Watson και το πείραμα της αποκαλούμενης «μαθημένης αβοηθησίας» του Martin Seligman.

Τα πειράματα αυτά παραβίασαν βασικές ηθικές αρχές:

Έλλειψη ενημερωμένης συναίνεσης

Παραπλάνηση των συμμετεχόντων

Πρόκληση φόβου, άγχους και ψυχολογικού τραύματος

Εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων (παιδιά, κρατούμενοι, ζώα)

Έλλειψη ενημέρωσης μετά το τέλος του πειράματος

Αυτά και άλλα παρόμοια πειράματα, όπως επισημαίνεται στο VeryWellMind, οδήγησαν στη δημιουργία κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών για την ηθική και ανθρώπινη διεξαγωγή της έρευνας. Χάρη σε ηθικούς κώδικες και επιτροπές ελέγχου, τα περισσότερα από αυτά δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σήμερα.

Τα 5 διασημότερα ανήθικα επιστημονικά πειράματα του 20ού αιώνα

1. Το «Πηγάδι της Απόγνωσης» του Harlow (δεκαετία 1960)

Ο ψυχολόγος Harry Harlow πραγματοποίησε μια σειρά πειραμάτων τη δεκαετία του 1960 για να μελετήσει τη σημασία της αγάπης και της προσκόλλησης στην ανάπτυξη.

Νεογέννητοι πίθηκοι rhesus απομακρύνθηκαν από τις μητέρες τους και μεγάλωσαν με δύο «υποκατάστατα»: μία συρμάτινη μητέρα και μία καλυμμένη με μαλακό ύφασμα. Παρότι οι πίθηκοι πήγαιναν στη συρμάτινη για τροφή, προτιμούσαν τη μαλακή για άνεση. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι πίθηκοι τοποθετούνταν σε θάλαμο απομόνωσης, το λεγόμενο «πηγάδι της απόγνωσης», ακόμη και για έναν χρόνο. Μέσα σε λίγες ημέρες, σταματούσαν να κινούνται και κλείνονταν σε μια γωνία.

Αποτελέσματα: Οι πίθηκοι εμφάνισαν σοβαρές συναισθηματικές και κοινωνικές διαταραχές. Αργότερα, δεν μπορούσαν να αναπτύξουν φυσιολογική συμπεριφορά και αδυνατούσαν να φροντίσουν τα δικά τους μικρά. Το 1985, η American Psychological Association υιοθέτησε αυστηρούς κανόνες για τη μεταχείριση ανθρώπων και ζώων στην έρευνα.

2. Τα πειράματα υπακοής του Milgram (1961–1963)

Ο κοινωνικός ψυχολόγος Stanley Milgram θέλησε να εξετάσει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη υπακοή. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να κάνουν ηλεκτροσόκ σε έναν άλλον άνθρωπο (στην πραγματικότητα ηθοποιό). Τα επίπεδα σοκ αυξάνονταν και έφεραν ενδείξεις όπως «ελαφρύ», «μέτριο» και «κίνδυνος: σοβαρό σοκ», με το ανώτατο να σημειώνεται ως «XXX».

Αποτελέσματα: Πολλοί συμμετέχοντες – με την παρότρυνση των ερευνητών – έφτασαν μέχρι το μέγιστο επίπεδο, ακόμη κι όταν το «θύμα» εκλιπαρούσε να σταματήσουν. Το πείραμα αποκάλυψε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η υπακοή στην εξουσία, αλλά προκάλεσε και έντονη ψυχολογική πίεση στους συμμετέχοντες.

3. Το πείραμα φυλακής του Stanford (1971)

Ο Philip Zimbardo επηρεάστηκε από το έργο του Milgram και μελέτησε πώς οι καταστάσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά. Δημιούργησε μια ψεύτικη φυλακή στο Πανεπιστήμιο Stanford. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε «κρατούμενους» και «φρουρούς», ενώ ο ίδιος ανέλαβε τον ρόλο του διευθυντή. Οι φρουροί άρχισαν να χρησιμοποιούν ταπεινωτικές και καταπιεστικές μεθόδους για να επιβληθούν.

Αποτελέσματα: Το πείραμα, που θα διαρκούσε δύο εβδομάδες, σταμάτησε μετά από μόλις έξι ημέρες, όταν οι κρατούμενοι εμφάνισαν σοβαρή ψυχολογική κατάρρευση. Η διάσημη πλέον κοινωνική ψυχολόγος Christina Maslach, εξωτερική παρατηρήτρια στο πείραμα, ήταν εκείνη που αντέδρασε, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες, και οδήγησε στη διακοπή του. Ο Zimbardo αργότερα παραδέχτηκε ότι το πείραμα δεν σταμάτησε αρκετά νωρίς.

4. Το πείραμα του «Μικρού Άλμπερτ» (1920)

Ο John Watson και η συνεργάτιδά του Rosalie Rayner πραγματοποίησαν ένα από τα πιο γνωστά πειράματα συμπεριφορισμού. Εκπαίδευσαν ένα μικρό παιδί – μόλις 9 μηνών όταν ξεκίνησαν τα πειράματα – να φοβάται έναν λευκό αρουραίο, συνδυάζοντάς τον με έναν δυνατό θόρυβο.

Αποτελέσματα: Ο φόβος γενικεύτηκε και σε άλλα λευκά αντικείμενα, όπως παιχνίδια και ακόμη και τα γένια του Watson. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι το παιδί ίσως είχε γνωστικά προβλήματα και πέθανε σε μικρή ηλικία. Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι το πραγματικό όνομα του παιδιού ήταν William Albert Barger. Η ηθική διάσταση είναι προφανής: η σκόπιμη πρόκληση φόβου σε ένα βρέφος θεωρείται απαράδεκτη σήμερα.

5. Η μαθημένη αβοηθησία του Seligman (τέλη δεκαετίας 1960)

Οι Martin Seligman και Steven F. Maier μελέτησαν τη συμπεριφορά σκύλων απέναντι στον πόνο. Αρχικά, τα σκυλιά μπορούσαν να αποφύγουν ηλεκτρικά σοκ πηδώντας ένα εμπόδιο. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν σε κατάσταση όπου δεν μπορούσαν να τα αποφύγουν.

Αποτελέσματα: Όταν αργότερα είχαν ξανά τη δυνατότητα διαφυγής, δεν προσπαθούσαν καν. Είχαν μάθει ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Οι ερευνητές ονόμασαν αυτή τη συμπεριφορά «μαθημένη αβοηθησία».

Πώς τα ανήθικα πειράματα άλλαξαν την επιστημονική έρευνα