Τους εσωκομματικούς κυματισμούς των «5» βουλευτών της ΝΔ απέκρουσε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο Ναύπλιο στο προσυνέδριο του κόμματος. Απαντώντας στις επικρίσεις τους για το επιτελικό κράτος, τις οποίες αποτύπωσαν στην επιστολή που έστειλαν στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», υπεραμύνθηκε της απόφασής του από το 2019 για κυβερνητικό «διευθυντήριο», λέγοντας: «Επιτελικό κράτος σημαίνει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μια χώρα να την κάνουμε απλή», ξεκαθαρίζοντας απευθυνόμενος στο εσωτερικό της ΝΔ ότι «δεν παρεμβαίνει κανείς για να καπελώσει κανέναν», αντίθετα πρόκειται – όπως είπε – για έναν τρόπο διοίκησης που φέρνει πιο κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε και ένα βήμα πιο μπροστά, λέγοντας ότι όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και βουλευτών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι η ΝΔ λειτουργεί ως ομάδα, καθώς πρόκειται για ανοιχτό, δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα, όπου όλα συζητούνται και για αυτό η παράταξη συνεχίζει να προχωρά μπροστά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast οι «5» βουλευτές τον τελευταίο μήνα συζητούσαν έντονα την πρωτοβουλία τους αυτή, επιχειρώντας να καταγράψουν τις διαφωνίες αλλά και τη δυσφορία τους σε ορισμένες περιπτώσεις για το «κλειστό σύστημα εξουσίας» και να τραβήξουν τις δικές τους διακριτές αποστάσεις, ζητώντας συγχρόνως μεγαλύτερη ανάδειξη της δικής τους πολιτικής συμβολής. Εκτιμήσεις ανώτατων κυβερνητικών στελεχών δεν βλέπουν συνέχεια, ούτε καν «αντάρτικο», και εντάσσουν τη διαφοροποίηση αυτή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με τη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας στις 7 Μαΐου να λειτουργεί εκτονωτικά, δεδομένων των συνεχών πιέσεων που δέχεται η κυβέρνηση, τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τις υποκλοπές.

Στο Μαξίμου ο Εμίρης του Κατάρ

Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να μην παρεκκλίνει καθόλου από τις βασικές του προτεραιότητες που περιλαμβάνουν την ισχυροποίηση της χώρας μας διεθνώς αλλά και την παραγωγή κυβερνητικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συναντηθεί στις 10.00 σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Εμίρη του Κατάρ, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου – σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τις χώρες του Κόλπου.

Κατά την τετ-α-τετ συνάντησή τους, θα υπενθυμίζει ότι η χώρα μας καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις εναντίον των χωρών του Κόλπου και πρόσφερε στήριξη και αλληλεγγύη. Με τη συνάντηση να γίνεται σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων, εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν και οι επενδύσεις με έμφαση στην ενέργεια, με το Qatar Investment Authority να έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα επενδύσει 1 δισ. στην Ελλάδα.

Η ατζέντα του υπουργικού

Λίγες ώρες αργότερα, στις 16.00, ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει του υπουργικού συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει σειρά στρατηγικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών. Η πορεία υλοποίησης του ταμείου ανάκαμψης, η διαχείριση του δημόσιου χρέους, αλλά και η εθνική στρατηγική για τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, ενώ μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην κοινή εισήγηση Κυριάκου Πιερρακάκη και Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη στάση του Δημοσίου στις υποθέσεις αποζημιώσεων που συνδέονται με την τραγωδία των Τεμπών.

Η πρόταση προβλέπει ότι το Δημόσιο θα παραιτείται από την άσκηση ένδικων μέσων, αλλά και από τη συνέχιση όσων έχουν ήδη ασκηθεί, σε υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές ικανοποιήσεις για ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και βλάβες υγείας. Στόχος, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, είναι να περιοριστεί μια διαδικασία που για πολλούς συγγενείς έχει μετατραπεί σε μια δεύτερη, εξίσου επώδυνη δοκιμασία, πέρα από την ίδια την απώλεια.