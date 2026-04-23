Η ΑΕΚ βρίσκεται σε τροχιά κατάκτησης της Super League και, ταυτόχρονα, πλησιάζει στην επιστροφή της στο Champions League της επόμενης σεζόν. Δείτε σε ποια θέση θα βρισκόταν η Ένωση αν ολοκληρώνονταν σήμερα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η ΑΕΚ, μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ την Κυριακή (19/04) στην Allwyn Arena, έχει αναδειχθεί σε πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της Super League, καθώς βρίσκεται πέντε βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο Ολυμπιακό, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν.

Αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν αυτή τη στιγμή, η ΑΕΚ θα είχε ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια και θα επέστρεφε στα προκριματικά του Champions League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2023-24, όταν είχε αποκλειστεί στα playoffs από την Αντβέρπ.

Σε αυτό το σενάριο, η Ένωση δεν θα εξασφάλιζε απευθείας είσοδο στη League Phase, αλλά θα ξεκινούσε από τη διαδικασία των προκριματικών μέσω του μονοπατιού των πρωταθλητών. Με βάση τη θέση της Ελλάδας στο country ranking της UEFA την περσινή σεζόν, θα έμπαινε στα playoffs, έχοντας ουσιαστικά μπροστά της έναν γύρο για την πρόκριση στη League Phase.

Σε περίπτωση αποκλεισμού, θα συνέχιζε στη League Phase του Europa League, διατηρώντας την ευρωπαϊκή της παρουσία.

Στο συγκεκριμένο μονοπάτι, πιθανές αντίπαλοι θα μπορούσαν να είναι ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Ντίναμο Ζάγκρεμπ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας, η Στουρμ Γκρατς και η Λεχ Πόζναν, γεγονός που δείχνει το επίπεδο δυσκολίας της διαδρομής.

Με βάση τον ευρωπαϊκό της συντελεστή, η ΑΕΚ θα τοποθετούνταν στο γκρουπ μαζί με συλλόγους όπως η Τσέλιε, η Ομόνοια, η Σάμροκ Ρόβερς και η Κουόπιο από τη Φινλανδία.

Παράλληλα, σε περίπτωση ενός αποκλεισμού σε προηγούμενη φάση, θα μπορούσε να βελτιώσει τη θέση της στα γκρουπ δυναμικότητας. Σύμφωνα με το Football Meets Data, που προσομοιώνει τη μορφή της επόμενης League Phase του Champions League, η ΑΕΚ εμφανίζεται να τοποθετείται στο 4ο pot, βάσει του συντελεστή της.