Σοκαριστική επίθεση συγκλονίζει το ποδόσφαιρο της Δανίας, με τον νεαρό παίκτη της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζάμπι, να τραυματίζεται βαριά από μαχαίρι στην πόλη Χέρνινγκ.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4), με τον 19χρονο μέσο να δέχεται επίθεση και να διακομίζεται άμεσα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις που αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη ζωή του και, αφού αρχικά τέθηκε σε τεχνητό κώμα, πλέον έχει επανέλθει και έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Σε ανακοίνωσή της, η Μίντιλαντ γνωστοποίησε ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται πλέον σε σταθερή κατάσταση και έχει επαφή με το περιβάλλον, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της προς την οικογένειά του.

Την ίδια ώρα, οι δανικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό ενός 20χρονου που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση.