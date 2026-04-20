Ούτε για δείγμα δεν υπάρχει πλέον εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, καθώς η Euroleague ανακοίνωσε sold out.

Το Final Four του 2026 θα φιλοξενηθεί στο «Τelekom Center Athens» και ο κόσμος εξάντλησε τα εισιτήρια χωρίς καν να έχουν γίνει γνωστές οι ομάδες που θα πάρουν μέρος.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής αναφέρει:

«Η εξαιρετική ζήτηση για το Final Four της Euroleague Athens 2026, που παρουσιάζεται από την Etihad, έφτασε στο απόγειό της, καθώς όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της τελικής κυκλοφορίας της Φάσης 4, έχουν επίσημα εξαντληθεί.

Μετά την συντριπτική ανταπόκριση στις Φάσεις 1, 2 και 3, οι οποίες οδήγησαν σε πλήρη εξάντληση, η τελευταία εναπομείνασα κατανομή εισιτηρίων στη Φάση 4 τέθηκε σε πώληση στις 20 Απριλίου στις 10:00 CEST και εξαντλήθηκε γρήγορα. Με την τελική κυκλοφορία πλέον να έχει ολοκληρωθεί, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Final Four του 2026 έχουν εξαντληθεί πλήρως.

Οι οπαδοί ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά σε μαζικούς αριθμούς, επιβεβαιώνοντας την τεράστια παγκόσμια προσμονή για το κορυφαίο γεγονός του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ταχύτητα με την οποία εξαντλήθηκαν κάθε φάση πωλήσεων υπογραμμίζει την απαράμιλλη γοητεία του Final Four, καθώς οπαδοί από όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν εξασφάλισαν τη θέση τους στην Αθήνα για την τελική αναμέτρηση της σεζόν.

Με τη ζήτηση να υπερβαίνει σταθερά την προσφορά και στις τέσσερις φάσεις πωλήσεων, η έκδοση του 2026 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα Final Four στην ιστορία της Euroleague.

Οι οπαδοί ενθαρρύνονται να παραμένουν συντονισμένοι στα επίσημα κανάλια της Euroleague για τυχόν περαιτέρω ενημερώσεις ή πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση».