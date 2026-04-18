Με τον πρώτο παιχνίδι στο κλειστό του Μετς αρχίζουν σήμερα (20:30, ΕΡΤ2) οι τελικοί Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για την κατάκτηση της Volley League.

Οι «πράσινοι» έχουν το πλεονέκτημα έδρας, καθώς τερμάτισαν στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και στα ημιτελικά απέκλεισαν τον Ολυμπιακό. Αν καταφέρουν να πάρουν τον τίτλο, τότε θα κάνουν το νταμπλ, καθώς έχουν ήδη κατακτήσει το Κύπελλο.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτος στην κανονική περίοδο της Volley League, και απέκλεισε στα ημιτελικά με μειονέκτημα έδρας τον Μίλωνα, επιστρέφοντας μετά από τρία χρόνια στους τελικούς. Θα διεκδικήσει τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του.

Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες τρεις φορές στην φετινή περίοδο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τα δύο ματς του πρωταθλήματος με 3-2 σετ, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ στα προημιτελικά του Κυπέλλου.